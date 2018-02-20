جماهير سبورتينغ لشبونة تستفز “كاسياس” بـ “سليماني” !

أشعل حارس مرمى بورتو “إيكر كاسياس” مواقع التواصل الإجتماعي بعد تغريدة نشرها عقب فوز سبورتينغ لشبونة في الدقيقة الـ97 من مباراة أمس.
وقال كاسياس عبر حسابه في “التويتر”: “أضافوا 4 دقائق+ ساعة+أسبوع+شهر.. إلى ما لا نهاية”.
في حين ردت جماهير سبورتينغ لشبونة بطريقتهم الخاصة: “عليك بالتحدث مع سليماني”.
وأخرين: “سليماني مرعبك” .. “هل اشتقت لسليماني” !! وغيرها من ردود الأفعال.
يذكر أنّ الجزائري يعتبر الشبح الأسود للحارس الإسباني، وهو الذي في كل مرة يواجهه إلا ويسجل في مرماه.
— gonçalo (@goncalodmartins) February 19, 2018
— Luís Patuleia (@LuisPatuleia) February 19, 2018
— Rodrigues (@__1906__) February 20, 2018
@slimaniislam manda lá um beijinho ao menino para ele se acalmar https://t.co/0gJF7wINAC
— A Cláudia quer o Sporting campeão (@SCPClaudia) February 19, 2018
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