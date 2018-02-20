جماهير سبورتينغ لشبونة تستفز “كاسياس” بـ “سليماني” !

الرياضة
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جماهير سبورتينغ لشبونة تستفز “كاسياس” بـ “سليماني” !
بقلم أمير بهلول

أشعل حارس مرمى بورتو “إيكر كاسياس” مواقع التواصل الإجتماعي بعد تغريدة نشرها عقب فوز سبورتينغ لشبونة في الدقيقة الـ97 من مباراة أمس.

وقال كاسياس عبر حسابه في “التويتر”: “أضافوا 4 دقائق+ ساعة+أسبوع+شهر.. إلى ما لا نهاية”.

في حين ردت جماهير سبورتينغ لشبونة بطريقتهم الخاصة: “عليك بالتحدث مع سليماني”.

وأخرين: “سليماني مرعبك” .. “هل اشتقت لسليماني” !! وغيرها من ردود الأفعال.

يذكر أنّ الجزائري يعتبر الشبح الأسود للحارس الإسباني، وهو الذي في كل مرة يواجهه إلا ويسجل في مرماه.

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