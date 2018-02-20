جماهير سبورتينغ لشبونة تستفز “كاسياس” بـ “سليماني” !

أشعل حارس مرمى بورتو “إيكر كاسياس” مواقع التواصل الإجتماعي بعد تغريدة نشرها عقب فوز سبورتينغ لشبونة في الدقيقة الـ97 من مباراة أمس.

وقال كاسياس عبر حسابه في “التويتر”: “أضافوا 4 دقائق+ ساعة+أسبوع+شهر.. إلى ما لا نهاية”.

في حين ردت جماهير سبورتينغ لشبونة بطريقتهم الخاصة: “عليك بالتحدث مع سليماني”.

وأخرين: “سليماني مرعبك” .. “هل اشتقت لسليماني” !! وغيرها من ردود الأفعال.

يذكر أنّ الجزائري يعتبر الشبح الأسود للحارس الإسباني، وهو الذي في كل مرة يواجهه إلا ويسجل في مرماه.