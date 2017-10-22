سيخوض غلطة سراي عشية اليوم مباراة الداربي ضد فنربخشة ولا بديل على الفوز من أجل الإبتعاد أكثر في صدارة الترتيب العام للبطولة التركية.

وتعلق جماهير “غلطة سراي” أمالها على الجزائري “سفيان فيغولي” من أجل قيادة الفريق لتحقيق الفوز.

فقد صممت لافتات خاصة بالجزائري تحت عنوان “الحمد الله” وهي الكلمة الأولى التي قالها فيغولي بعد تسجيله اول أهدافه مع الفريق التركي.

كما أن “سوسو” كان في إنتظار هذه المباراة منذ إنضمامه وذلك في أول تصريح له حيث أكد أنه ينتظر بشوق مباراة الداربي.

ويعتبر اللاعب السابق لوست هام أحد ركائز المدرب “تودور” و قطعة أساسية في فريق غلطة سراي.