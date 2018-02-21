جماهير ليستر تُعوّل على “محرز” للتتويج بكأس الإتحاد الإنجليزي !

الرياضة
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جماهير ليستر تُعوّل على “محرز” للتتويج بكأس الإتحاد الإنجليزي !
بقلم أمير بهلول

صنع إقصاء “مانشستر سيتي” من كأس الإتحاد الإنجليزي الحدث وسط جماهير “ليستر” التي باتت تطالب من رفقاء محرز التتويج بهذه الكأس للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

وكشف موقع “ليستر ميركوري” أن الأمل كبير في تحقيق هذا التاج اذا ما نجح أشبال “بويال” في تجاوز عقبة تشيلسي.

كما أن المدرب الفرنسي سبق له وأن لعب نهائي كأس الرابطة الموسم الماضي مع ساوثامبتون.

من جهة أخرى، ترى جماهير “الفوكسيس” أن عودة “محرز” إلى مستواه في الفترة المقبلة ستمنح النادي فرصا أكبر للتتويج.

خاصة أن العلاقة بين اللاعب وزملائه عادت إلى ما كانت عليه سابقا والجزائري يرغب دائما في لعب المباريات والتألق.

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