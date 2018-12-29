جماهير نابولي تستجيب لفوزي غولام

استجابت جماهير نادي نابولي الإيطالي لمبادرة الدولي الجزائري فوزي غولام، بدعم زميله كاليدو كوليبالي ورفض العنصرية بمناسبة لقاء الفريق أمام بولونيا.

وقامت جماهير نادي الجنوب بوضع قناع لوجه كوليبالي كما حملت عبارات دعم للاعب وأخرى رافضة للعنصرية التي تعرض لها.

وكان غلام تضامن مع زميله ونشر صورة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وهو يرتدي قناعاً لصورة كوليبالي.