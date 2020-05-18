جمعيات تحمل نفس الإسم دعمتها عدة وزارات ماليا بسبب غياب الرقابة

أدى تعدد وتشعب نشاطات الجمعيات على العديد من البرامج والقطاعات الوزارية، إلى تمويل نفس البرامج من قبل القطاعات الوزارية.

حيث كشف مجلس المحاسبة في تقريره لسنة 2017، على سبيل الذكر لا الحصر تمويل الجمعية السياحية “الشباب جسور” لبلدية تلاغمة ولاية ميلة بمبلغ قدر بـ350 ألف دينار برئاسة عضو وهو نفس الوقت أمين الصندوق لجمعية نشاطات الشباب “بيت الشباب” بنفس البلدية بمبلغ قدر بـ 400 ألف دينار من نفس الميزانية وفي نفس السنة المالية لسنة 2017.

وأرجع قضاة المجلس المحاسبة السبب في ذلك إلى غياب تدابير الرقابة والمتابعة للمشاريع من طرف مفتشي المديريات الولائية للشباب والرياضة وانعدامها تماما في بعض الولايات.