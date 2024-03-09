جمعية الشعري تكشف عن موعد أول رمضان بالجزائر

كشفت جمعية الشعرى لعلم الفلك، في بيان لها أمس الجمعة، عن موعد أول أيام شهر رمضان 1445 ه بالجزائر.

وقالت الجمعية في بيان لها، أن ولادة هلال رمضان يوم الأحد 10 مارس وإمكانية رؤيته منعدمة. مذكرة بتحديد ليلة الشك الموافقة لـ29 شعبان 1445ه بيوم الأحد 10 مارس 2024 من طرف وزارة الشؤون الدينية.

وأضافت الجمعية، أنه ووفقًا لجميع المعايير الفلكية، سيكون الهلال غير مرئي تمامًا بالعين المجردة في جميع أنحاء العالم العربي والقارة الإفريقية في 10 مارس (وذلك حتى بالتلسكوب).

وبالنسبة للجزائر، تضيف الجمعية، فإن اعتماد الرصد بالعين المجردة “وحتى بآلة بصرية” ستقتضي بداية شهر الصيام يوم الثلاثاء 12 مارس بسبب انعدام كلي لإمكانية الرؤية.

وأشارت الجمعية، إلى أن الدول التي تعتمد على الحساب، وليس على المشاهدة المباشرة، مثل تركيا، ستبدأ شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس وليس يوم الثلاثاء.

وأكدت جمعية الشعري لعلم الفلك أن الجهة الوحيدة المخولة لإصدار فتوى بشأن بداية رمضان هي لجنة الأهلة التابعة لوزارة الشؤون الدينية.