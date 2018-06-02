جمعية “تيكا” التركية تشرف على توزيع مساعدات لفائدة ألف عائلة بالجزائر

انطلقت بالعاصمة الجزائر، حملة توزيع مساعدات غذائية لفائدة ألف عائلة ، تحت رعاية وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) مع جمعية الانيس الجزائرية

وانطلقت حملة التوزيع بمنطقة براقي جنوبي العاصمة الجزائرية، بمبادرة من جمعية الأنيس لتنشيط الشباب.

وأطلق على المبادرة “قفة الخير”، وهي عبارة عن ألف طرد غذائي مقدمة من “تيكا” ستوزع على عائلات فقيرة عبر أربع ولايات هي، الجزائر العاصمة، والمدية والبليدة (جنوب العاصمة) وبجاية (شرق العاصمة).

وقال عادل لحبيب رئيس جمعية الأنيس لتنشيط الشباب، إن “المبادرة رعتها ودعمتها وكالة تيكا التركية، وهي موجهة لألف عائلة من أرامل وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الدخل المحدود”.

وأوضح في تصريح لمجمع النهار ، أن “هذه العملية تؤكد أواصر الأخوة بين الشعبين الجزائري والتركي واللذان لهما رابط تاريخي مشترك”.

من جهته، قال عبد الكريم بوعمرة رئيس فوج للكشافة الإسلامية بمنطقة براقي، مشارك في عملية توزيع المساعدات، إن “العمل الإنساني من شأنه تنمية اللحمة بين أفراد الشعب الواحد”.

وأوضح لمجمع النهار أن “هذه الأعمال الخيرية من شأنها إذابة الفوارق الاجتماعية وخاصة في رمضان”.