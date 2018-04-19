جمعية “راديوز” تقوم بإلتفاتة طيبة اتجاه الحكم الدولي السابق محمد حنصال

قامت جمعية راديوز، بزيارة الحكم الدولي السابق، محمد حنصال، للإطمئنان على صحة هذا الأخير، بعد العملية الجراحية التي خضع لها مؤخرا.

وتنقل رئيس جمعية راديوز، قادة الشافي، رفقة كل الدوليين السابقين لخضر بلومي، وبن شيحة، لبيت الحكم محمد حنصال، للإطمئنان على صحته.

وعبر حنصال، عن سعادته بهذه الإلتفاتة، مصرحا لتلفزيون “النهار”: “سعيد جدا بهذه الزيارة، والتحكيم منحني فرصة معرفة رجال حقيقيين داخل وخارج الوطن”.

من جهته صرح لخضر بلومي: “لا يمكننا أن ننسى محمد حنصال، صاحب الصافرة الذهبية، الذي شرف الجزائر، محليا ودوليا”.

في حين صرح، قادة الشافي: “نحن سعداء بالإطمئنان على صحة حكمنا الدولي السابق، محمد حنصال، الذي تعلمنا منه الكثير”.