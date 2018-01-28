بالصور.. جمعية “راديوز” تكرم عائلة الصحفيين بوخزر وبن عودة

كرمت جمعية “راديوز” الرياضية، عائلة الصحفيين بوخزر عاشور، وبختي بن عودة، في ختام الطبعة السابعة لدورة شتاء فوت.

واغتنم رئيس جمعية “راديوز” قادة الشافي، هذه المناسبة لتكريم العائلتين، بحضور ممثل وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي وعدة شخصيات.

كما حضر العديد من الرياضيين القدامى على غرار كويسي، بلومي، وعمارة الذي تلقى تكريما على روح ابنه الفقيد بشير عمارة.

التكريم شمل أيضا العديد من الأسماء الأخرى على غرار رؤوف ناتاش حارس مرمى مولودية وهران، ولاعبيين ومسيرين سابقين.

وأشاد الحضور، خاصة عائلة الإعلاميين الرياضيين، بهذه الإلتفاتة التي بادرت إليها جمعية “راديوز”، والتي أعادة الإعتبار للعديد من الأسماء المنسية.

للإشارة توج بلقب دورة شتاء فوت في طبعتها السابعة، فريقي البحيرة الصغيرة وقبطية عند الأكابر، ووئام بير الجير لدى الأصاغر.