جمعية “راديوز” تكرم عائلة الفقيد عبد الحميد كرمالي

كرمت جمعية “راديوز”، عائلة المدرب الوطني الأسبق، الفقيد عبد الحميد كرمالي، على هامش ختام دورة “ربيع فوت”، التي جرت بولاية هران.

وجاء تكريم عائلة شيخ المدربين الجزائريين، نظير ما قدمه لكرة القدم الجزائرية كلاعب لجبهة التحرير، ثم كمدرب للمنتخب الوطني.

وقال رئيس جمعية “راديوز” قادة الشافي، عن هذه المبادرة في تصريح لتلفزيون “النهار”: “كرمنا شخصا يستحق كل التقدير لما قدمه للجزائر”.

وأضاف: “كرمالي صنع الحدث أولا كلاعب لجبهة التحرير الوطني، ولكونه أول وآخر مدرب منح كأس إفريقيا للجزائر”.

من جانبه توجه ابن الفقيد عبد الحميد كرمالي، بالشكر لجمعية “راديوز” على هذه المبادرة.