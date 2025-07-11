جموع من الجالية الجزائرية والعربية تودّع رحمة المغدور بها بالمانيا

ودعت اليوم الجمعة الجالية الجزائرية والعربية في ألمانيا الشابة الجزائرية رحمة عياط التي راحت ضحية جريمة قتل بشعة في بلدة أرنوم بولاية سكسونيا الألمانية في حادثة هزت الرأي العام المحلي والجالية الجزائرية بالخارج،.

حيث أُقيمت صلاة الجنازة على روح الفقيدة عقب صلاة الجمعة في أجواء خيّم عليها الحزن بحضور جمع كبير من أبناء الجاليتين الجزائرية والعربية إلى جانب عدد من أصدقاء المرحومة وزملائها إضافة إلى القنصل الجزائري في ألمانيا.للإشارة فإن جثمان الشابة رحمة نُقل بعد الصلاة إلى كولن ومنها إلى فرانكفورت حسب عضو بالجمعية الألمانية الجزائرية للثقافة والتعليم لنقله الي الجزائر ومن ثمة الي وهران مسقط راس عائلتها، حيث يُنتظر وصوله يوم الأحد المقبل.