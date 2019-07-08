جميعي: “التاريخ لا يرحم فل تذهب المناصب إلى الجحيم في سبيل الجزائر”

قال الأمين العام لحزب الأفلان محمد جميعي، أنه لا بد من التحلي بالوعي العام لتفويت الفرصة على المتربصين بالجزائر.

مشيرا خلال كلمة له بمناسبة لقائه بمناضلي وأعضاء الحزب لدراسة ظروف كتلة جبهة التحرير الوطني بالمجلس الشعبي الوطني.

مضيفا أن الحزب مرّ بظروف صعبة، كما أن الحزب يتحمل المسؤولية في نقصان مهمتنا وعقدنا العزم على تحسين الأوضاع.

مشيرا إلى أن كتلة حزب جبهة التحرير كانت في مهمة تصب في مطالب الشعب الجزائري.

مؤكدا أن الأعضاء لن يتمسكوا بالمناصب فل تذهب الى الجحيم في سبيل الجزائر، لأن التاريخ لا يرحم اذا لم نقم بمهامنا على اكبر وجه.