جميعي: نؤمن أن الجزائريون سيصفحون عن أخطاء الأفلان.. ونعدكم بالحقيقة!

قال الأمين العام الجديد لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي، “إن القيادة تؤمن بأن الجزائريين سيصفحون عن أخطاء الحزب السابقة”.

وذلك أن الشعب الجزائري يضيف جميعي، خلال تصريح صحفي على هامش انتخابه اليوم أمينا عاما للأفلان، ساهم في اختيار

الحزب وانتهاجه للطريق الشرعي والطريق القانوني، وذلك بعد انتخاب قيادة جديدة ستساهم في الخروج مما تمر به الجزائر اليوم.

وأضاف بأن الحزب سيساهم أيضا رفقة مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الجيش، في الخروج بالجزائر إلى بر الأمان.

ووعد جميعي أسرة الإعلام بقول كل الحقيقة والحقيقة كاملة في أقرب وقت،وأن الحزب سيعمل على التناغم مع مطالب الشعب الجزائري.