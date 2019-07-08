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جميعي يترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني

الوطني
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جميعي يترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني
بقلم سميرة.ل

أعلن الأمين العام لحزب جبهة التحريري الوطني، محمد جميعي أنه يترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني.


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