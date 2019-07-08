جميعي يترشح لرئاسة المجلس الشعبي الوطني

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في وقفة إحتجاجية لهم اليوم أمام مقر بلدية توسنينة بتيارت، طالب العشرات من مواطني البلدية وخاصة منهم الذين يعيشون أزمة
سكن خانقة الإفراج عن قائمة التحصيصات…
خلف حادث مرور خطير، مساء أمس، وفاة سائق دراجة نارية، وذلك إثر اصطدامه بسيارتين من نوع "قولف" و "رونو سينيك"، بالطريق الوطني رقم 78جنوب مدينة…
سيعرف الدخول الجامعي المقبل 2019/2020، بولاية مستغانم، استلام ثلاث مدرجات بيداغوجية.
حيث سيتم استلام مدرجين بسعة 300 مقعد، بكل من قسم الهندسة المعمارية، التابع لجامعة العلوم…
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