هذه جنسيات ضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية في طهران

أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الأربعاء، عن جنسيات ضحايا الطائرة الأوكرانية المدنية المنكوبة.

وسقطت الطائرة، بعد دقائق من إقلاعها من المطار الدولي لطهران، ما خلف وفاة 176 شخصا.

وبحسب وزارة الخارجية الأوكرانية، فإن جنسيات الضحايا على النحو التالي: 82 إيرانيا، و93 كنديا، و10 سويديين و4 أفغان و3 ألمان و3 بريطانيين.

وذكرت السفارة الأوكرانية في إيران، أن معلومات تشير إلى أن عطلا في المحرك هو السبب في سقوط الطائرة، حسب موقع “سكاي نيوز العربية”.

وبسبب التوترات الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، سادت مخاوف حول أن إيران أسقطت الطائرة عن طريق إطلاق صاروخ بالخطأ، خلال الضربة التي استهدفت قواعد أمريكية في العراق فجر اليوم.