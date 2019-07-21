جنود البحرية الإيرانية رفعوا القبعات لطاقم السفينة الجزائرية وهنؤوهم بالفوز بكأس إفريقيا

قال أمير موسوي دبلوماسي وملحق ثقافي سابق بالسفارة الإيرانية بالجزائر، بأن جنود ورجال البحرية الايرانية قد رفعوا القبعات للسفينة الجزائرية في مياه الخليج الفارسي امس الجمعة.

لما علمت قيادة القوات البحرية أن السفينة البريطانية تحت خدمة شركة النفط الجزائرية سوناطراك.

و قال موساوي في تغريدة له على “الفايسبوك” أن رجال القوات البحرية الايرانية قد افرجوا فورا عن السفينة البريطانية.

لما علموا أنها في خدمة الشركة النفطية الجزائرية سوناطراك، بعد أن هنؤوا أفراد طاقمها من الجزائريين بالفوز بكأس إفريقيا للأمم.

ليختم منشوره على الفايسبوك بـ”لتحيا الجزائر الحبيبة و لتحيا العلاقات الطيبة بين البلدين، و لا مكان للمتربصين”.