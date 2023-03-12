جوزيب بوريل يشرع في زيارة إلى الجزائر ابتداء من اليوم الأحد

يشرع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، ابتداء من اليوم الأحد، في زيارة إلى الجزائر تدوم يومين، حسبما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في بيان لها.

وجاء في البيان “سيقوم الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، بزيارة إلى الجزائر يومي 12 و13 مارس 2023”.

وخلال هذه الزيارة، التي تعد الأولى من نوعها للسيد بوريل إلى الجزائر منذ توليه منصبه شهر ديسمبر 2019، “سيحظى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي باستقبال من قبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، والوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان”.

وتندرج “زيارة الممثل السامي للاتحاد الأوروبي في سياق زيارة رئيس المجلس الأوروبي، السيد شارل ميشيل، إلى الجزائر شهر سبتمبر 2022، من اجل تكريس إرادة الجزائر والاتحاد الأوروبي في تعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات”.

وتشكل هذه الزيارة فرصة ل”مواصلة الحوار السياسي بين الطرفين واعداد حصيلة التعاون وآفاق تعميقه، في إطار تنفيذ متوازن وملائم لاتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي”.

وخلص البيان الى أنه “من المقرر أن تتيح هذه الزيارة أيضا فرصة للشريكين لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في منطقة الساحل وليبيا والصحراء الغربية والقضية الفلسطينية”.