جولة في صالح “الموب” و”الجياسمبي” و”عين مليلة” الخاسر الأكبر

الرياضة
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جولة في صالح “الموب” و”الجياسمبي” و”عين مليلة” الخاسر الأكبر مولودية بجاية
بقلم عبد النور حواز

عادت مولودية بجاية بالتعادل بهدف لهدف من أمام أولمبي الشلف أمسية اليوم في الجولة ال27 من الرابطة الوطنية المحترفة الثانية.

وفازت شبيبة بجاية بثلاثية نظيفة على الضيف أمل بوسعادة فيما إنهزمت جمعية عين مليلة ضد الضيف مولودية العلمة بهدفين لهدف.

وتغلب شباب باتنة على ضيفه جمعية وهران بهدف وحيد في حين فاز رائد القبة بهدفين لهدف على الضيف وداد تلمسان.

وعاد غالي معسكر بفوز هام من أمام سريع غليزان بهدفين نظيفين فيما فازت شبيبة سكيكدة بهدف وحيد ضد مولودية سعيدة.

وبعد نتائج اليوم حافظ الموب على الصدارة ب53 نقطة وبفارق 4 نقاط عن الجياسمبي و5 نقاط عن جمعية عين مليلة.

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