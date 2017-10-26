جيانين :”الأمور ستكون مُعقدة للمُغتربين مع ماجر” !!

ظهر الدولي الجزائري، مهدي جيانين مُتخوفا من فقدان مكانته مع “الخضر” في الفترة القادمة، بعد وصول رابح ماجر للعارضة الفنية.

وصرح حارس “كلارمون” لجريدة “La Montagne”:”المدرب الجديد يمنح الأولوية للمحليين، والأمور ستكون مُعقدة للمغتربين الذين لاينشطون في المُستوى العالي”.

وأضاف :”تمثيل الجزائر فخر بالنسبة لي، للأسف هناك العديد من التغييرات في كل مرة وأعتقد أن المشكل يتكرر منذ مونديال2014″.

وختم :”أتمنى أن ينجح ماجر في مهمته ويعيد القطار للسكة، لأن الوضعية التي نتواجد فيها لاتتناسب مع المؤهلات التي نمتلكها”.

يُشار الى أن “جيانين” عاد للظهور أساسيا سهرة أمس مع فريقه خلال كأس الرابطة وإستقبلت شباكه رباعية كاملة أمام “تولوز”.