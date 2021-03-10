جيجل: الاطاحة بشبكة وحجز نصف كليوغرام مخدرات وأزيد من 600 قرص مهلوس

تمكن عناصر فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل في وقت قياسي من شل نشاط أفراد شبكات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

العملية تمت بعد حصول عناصر الشرطة على معلومات مفادها قيام أشخاص بالإتجار غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.

أين شرع عناصر الفرقة الامنية في عملية التحري التي اسفرت عن تحديد هوية المشتبه فيهم ويتعلق الامر بمجموعة أشخاص يصل عددهم الى 7 افراد تتراوح أعمارهم بين 25 و40 سنة.

حيث تم توقيف 6 اشخاص مع حجز مايفوق عن نصف كيلو غرام من المخدرات وأزيد من600 قرص من المؤثرات العقلية.

هذا وقد التحقيق مع الموقوفين قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة التي اصدرت في حقهم أمر إيداع الحبس في انتظار محاكمتهم فيما لا تزال عملية البحث جارية عن المشتبه فيه الفار.