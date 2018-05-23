التماس 5 سنوات سجنا لمدير الخدمات الجامعية المخلوع بجيجل

في محاكمة مراطونية التمس قبل قليل وكيل الجمهورية لدى محكمة جيجل الابتدائية تسليط عقوبة السجن النافذ مدته 5 سنوات،

وغرامة مالية في حق 9 متهمين في قضية مدير الخدمات الجامعية المخلوع “أ.ب” بصفته المتهم الرئيسي،

رفقة عدد من الأعوان و الاطارات والموردين المتورطين في قضية تتعلق بالفساد الاداري والمالي تتعلق أساسا بملف النقل الجامعي،

الذي عرف بعض التجاوزات والخروقات خاصة في طريقة منح الصفقات العمومية ومخالفتها للقانون المعمول به،

بالاضافة إلى التزوير في وثائق رسمية هذا وينتظر أن يتم النطق بالحكم في القضية بتاريخ 6 جوان المقبل،

والذي يتزامن مع الفصل في قضية فساد أخرى عرفها نفس القطاع في مرحلة تسيير شؤونه من طرف المدير السابق “م.ع” ومجموعة أخرى من الاطارات والأعوان.