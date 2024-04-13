جيش الإحتلال يعلن أن إيران بدأت هجومها على اسرائيل

كشفت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين صهاينة، أن إيران بدأت هجومها المرتقب عبر إطلاق عشرات المسيرات باتجاه إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الجيش الصهيوني، دانيال هاغاري إن الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات، على حد قوله.

وأضاف هذا الأخير، أن الجيش سيحاول منع وصول المسيرات الإيرانية إلى إسرائيل وسيتعامل معها فور وصولها، منبها الى أن الدفاع لن يكون 100%.

وتابع، ان خدمات “جي.بي.إس” غير متاحة في مواقع عدة وتم التشويش عليها بشكل مركز ومؤقت.

وحسب ما كشفته القناة 12 فإنه، من المتوقع أن تصل المسيرات الإيرانية إلى إسرائيل عند الساعة الثانية صباحا.