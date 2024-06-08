جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد: قواعد اللعبة الديمقراطية في الجزائر غير صحيحة

أكد رئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، اليوم السبت، أن قانون الأحزاب يجب أن يمنح نفس الإمكانيات لجميع الأحزاب لتعمل في نفس الظروف.

وفي لقاء مع قناة النهار، اوضح ذات المتحدث، أن قواعد اللعبة الديمقراطية في الجزائر غير صحيحة.

وأضاف جيلالي سفيان، انه سبق وأن انتقد الخيارات الاقتصادية في البلد وما نشاهده الآن عودة إلى مركزة الاقتصاد.

وتابع هذا الأخير، ان الاقتصاد لا يُبنى عن طريق الإدارة والسياق العام تغير كثيرا عن سنوات السبعينات.

مشيرا الى ان حقيقة يجب حماية الثروات والاقتصاد من النهب والاحتكار لكن مركزة التسيير من طرف الإدارة يخلق الفساد والبيروقراطية.

واوضح رئيس حزب جيل جديد، أنه من بين إيجابيات عهدة الرئيس تبون هو النشاط الدبلوماسي المكثف وموقف الجزائر المشرّف في الأمم المتحدة تجاه قضايا التحرير.