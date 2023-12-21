جيلي تعيد فتح الطلبيات لاقتناء سيارة “GX3 Pro Start”

أعلنت علامة جيلي الجزائر، أنه تم فتح الطلبيات من أجل إقتناء سيارة GX3 Pro Start.

وحسبما أفادت به علامة جيلي الجزائر، فإنه واستجابة لرغبة الزبائن. فقد قرّرت جيلي الجزائر تسجيل الطلبيات على سيارة GX3 Pro Start والتي بسعر 1970000 دج. مشيرة إلى أنه تم فتح الطلبيات من جديد “ولفترة محدودة” ابتداء من يوم الأربعاء وذلك حتى يوم الأحد المقبل.

كما أشارت جيلي إلى أنه يمكن للراغبين في الحصول على هذه النسخة التوجه لأقرب موزع معتمد من جيلي الجزائر عبر كامل شبكتها الوطنية. ناهيك عن الإطلاع على قائمة الموزعين المعتمدين لعلامة جيلي في الجزائر.