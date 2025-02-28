حاج رجم: “بانغورا مؤهل وهو تحت تصرف مدرب الفريق”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، حاج رجم، عن مستقدمه الجديد بانغورا، أين أكد تأهيل هذا الأخير مع الفريق، وتواجده تحت تصرف المدرب.
وصرح حاج رجم، للإذاعة الوطنية: “بانغورا تم تسوية كل أوراقه، وهو لاعب مؤهل مع الفريق، لكنه بحاجة للوقت من أجل التأقلم”.
كما أضاف رئيس مجلس مولودية الجزائر: “المدرب هو الأدرى بمدى جاهزيو بانغورا، من أجل الشروع في خوض مبارياته مع الفريق”.
وتابع حاج رجم: “بانغورا حاليا متواجد تحت تصرف المدرب، الذي سيفصل في مدى حاجته لخدماته في قادم المباريات”.
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