حاج رجم يستقبل مجموعة من الإعلاميين العرب ويكرمهم
استقبل رئيس مجلس إدارة فريق مولودية الجزائر، مجموعة من إعلاميي الوطن العربي، كما قام بتكريمهم من خلال اهدائهم قميص مولودية الجزائر.
ونشر رجم، رسالة عبر حسابه الخاص على منصة “x”، أبدى من خالله سعادته باستقبال مثل هذه القامات الإعلامية العربية، مسيدا باحترافيتهم.
كما نوه رئيس مجلس إدارة مولودية الجزائر، للمشوار الكبير لهؤلاء، على غرار الإعلامي الجزائري لخضر بريش.
وأرفق حاج رجم، هذه الرسالة التي نشرها عبر حسابه الخاص على منصة “x”، بصور جمعته بهؤلاء الإعلاميين، بقميص مولودية الجزائر.
تشرفت باستضافة مجموعة من خيرة الإعلاميين في الوطن العربي و العالم أجمع، كيف لا وهم الذين ساهموا في الثورة الإعلامية التي شهدها العالم الحديث مطلع الألفية الجديدة سواء عبر قنوات الجزيرة الإخبارية و الرياضية ثم باقة بي إن سبورتس وقنوات الكأس وغيرها من المحطات الذائعة الصيت، فأساتذة… pic.twitter.com/3y1QOIjZn7
— حاج رجم محمد حكيم – HADJ REDJEM Mohamed Hakim (@hadj_redjem) March 8, 2024