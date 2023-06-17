حاج رجم يهاجم من يتاجرون باسم المولودية

خرج رئيس مولودية الجزائر، حكيم حاج رجم، عن صمته، من أجل وضع حد للإشاعات، التي تحدثت عن عرض الفريق لمبالغ مالية كبيرة. مقابل ابرام بعض الصفقات في الميركاتو الصيفي المقبل.

وفي تغريدة أطقلها اليوم السبت، عبر حسابه على “تويتر” قال حاج رجم: “يبدو أن الميركاتو في المولودية خلال السنوات الماضية كان مربحا جدا”.

مضيفا:”هذا هو التفسير الوحيد للحملة التي يقودها بعض المناجرة والصحفيين وحتى المقربين ضد الفريق.”

كما ختم رئيس العميد: “للأسف لا مكان لكم اليوم”.