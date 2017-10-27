اعتبر الدولي الجزائري الأسبق، حاج عدلان، أن الحراس المحليين لن يكون لهم فرصة أمام مبولحي رغم تغيير اسم الناخب الوطني.

وفي رأيه حول شرط لمين زيماموش اللعب أساسيا لتلبية دعوة الناخب الوطني رابح ماجر للتربص المقبل للخضر صرح حاج عدلان

“زيماموش من حقه المطالبة بالتواجد كحارس أول في المنتخب الوطني، بالنظر للإمكانيات التي يحوزها وللمستوى الذي يقدمه”.

وأضاف: “الحارس الأول للخضرلن يكون زيماموش ولا صالحي، مبولحي هو من سيبقى الحارس رقم واحد”

أما فيما يخص قائمة اللاعبين المعنيين بالتربص المقبل للمنتخب الوطني، اعتبر حاج عدلان أن العدد مبالغ فيه

وصرح: “أظن أن دعوة 35 لاعبا لتربص يسبق مباراة ستلعب في الجزائر كثير، كان من الممكن الإكتفاء بـ25 لاعبا”.

كما عاد الدولي الجزائري الأسبق للأسماء المعنية بهذا التربص، على غرار كل من بلعمري، بلقروي ومجاني

وأضاف: “كان من المفروض منح الفرصة للاعبين شباب من المولودية واتحاد العاصمةالذين شاركو في رابطة أبطال افريقيا وكأس الكاف”

وتابع: “بلعمري عندما كان في أحسن مستواه في البطولة الوطنية تم تهميشه والآن بعد مرور سنوات تذكروه من جديد”

وعن مجاني قال: “هذه ليست الفترة المناسبة للقيام “بجوبيلي” للاعبين المعتزلين، لدينا كل الوقت لذلك مستقبلا”.

وختم حاج عدلان قائلا: “علينا التحضير من الآن لكأس امم إفريقيا 2019، بالإعتماد على اللاعبين الشبان”.