حاج علي: “كل الظروف مهيئة بـ”5 جويلية” تحسبا الداربي”

الرياضة
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حاج علي: “كل الظروف مهيئة بـ”5 جويلية” تحسبا الداربي”
بقلم كريم.تيغرمت

أكد مدير ملعب “5 جويلية”، حاج علي، اليوم الإثنين، جاهزية الملعب لإحتضان هذا الداربي الكروي الذي سيجمع اتحاد العاصمة، بمولودية الجزائر.

وصرح حاج علي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “كل الظروف مهيئة لاحتضان مباراة الداربي العاصمي”.

وأضاف مدير ملعب “5 جويلية”: “أخذنا جميع إحتياطاتنا من ناحية إستقبال الجماهير، والفريقين، لضمان السير الحسن لهذه المباراة”.

وتابع حاج علي: “عملية بيع التذاكر لازالت متواصلة، ووفرنا أماكن مخصصة داخل الملعب لخدمة أنصار الفريقين من ناحية الأكل، والمياه الشروب”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=779046

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