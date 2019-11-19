حادثة توزيع”الفيتاجو”بأدرار تستنفر مديرية حملة تبون

أصدرت مديرية الحملة الإنتخابية للمترشح عبد المجيد تبون بيانا بسبب ماوصفته حادثة الفيتاجو التي عرفها تجمع ادرار أمس.

وقالت مديرية الحملة أن الحادثة تندرج في إطار الفعل الفردي المعزول.

وحسب نص البيان فإن التاجر المكلف باحضار الماء و المشروبات للتجمع وتوزيعه على جمهور الحاضرين قام بعملية التوزيع في الداخل.

وأضاف البيان أنه و بعد اكتظاظ المسالك في الداخل تم الإجتهاد و توزيع بالمشروب على من هم بالخارج بطريقة عشوائية و غير لائقة.

وعبرت مديرية حملة تبون عن أسفها لما وصفته بالإستغلال السيء للواقعة بهدف الإساءة للمواطن الذي قالت بأنها تسعى لعزته.