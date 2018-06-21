حارس “باركينغ” فوضوي يقتل كهلا بعدة طعنات تحت أنظار عائلته في سكيكدة

بسبب خلاف حول مستحقات ركن سيارته

اهتزت، أول أمس، وفي ساعة متأخرة مدينة سكيكدة، على وقع جريمة قتل مروعة ذهب ضحيتها رب أسرة يدعى “ب.ع.ر” يبلغ من العمر 46 سنة، عقب تعرضه لسلسلة من الطعنات القاتلة من قبل شاب في عقده الثاني يعمل كحارس “باركينغ” فوضوي.

واستنادا إلى مصادر “النهار”، فإن الضحية كان برفقة أفراد من عائلته بعدما ركن سيارته في الرصيف لقضاء بعض الأمور الخاصة بطريق سطورة الساحلي، وحينما همّ في المغادرة اعترض المشتبه فيه طريقه، مطالبا إياه بدفع حقوق الركن، رغم أنه يستغل المكان بطريقة غير قانونية.

وبعد رفض الضحية الدفع دخلا في مناوشات انتهت بإخراج المتهم لسلاح أبيض محظور موجها سلسلة من الطعنات القاتلة للضحية في أنحاء حساسة من جسمه على مرأى من أفراد عائلته، ليسقط الضحية على إثرها يسبح في بركة من دمائه.

ورغم تدخل مصالح الحماية المدنية ومحاولتهم إنقاذه، غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الطريق إلى المستشفى، بينما الجاني فضل الفرار إلى أحد المحلات التجارية، أين تم توقيفه وتحويله إلى التحقيق من قبل رجال الشرطة.