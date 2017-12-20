حارس جزائري أمام فُرصة العمر مع “سانت إيتيان”

إستُدعي الجزائري الأصل “أليكسي قندوز” للتواجد مع أكابر “سانت إيتيان”، إستعدادا لمواجهة “غانغون” في الليغ 1 الفرنسية، سهرة اليوم الأربعاء.
وسيكون الحارس صاحب الـ21 عاما أمام فُرصة لاتعوض للظهور كأساسي، خاصة وأن القائد “ستيفان روفيي” لن يكون حاضرا، بسبب العقوبة.
يُذكر بأن الحارس الذي يبلغ طوله مترا و 89 سنتمتر، يمتلك عقدا إحترافيا مع “les verts” ينتهي في جوان 2017.
ويُعاني “سانت إيتيان” مؤخرا أزمة نتائج، دفعت الإدارة لتغيير الطاقم الفني وترقية بعض خريجي مدرسة الفريق، والسماح لهم بإثبات أنفسهم.
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