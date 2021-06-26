حارس مقبرة يلقي القبض على امرأتين حاولتا دفن “سحر أسود” في “المخادمة” بورڤلة

انهال عليهما بالضرب المبرح ثم أطلقا سراحهما بعد التعرف على هويتيهما

أحبط، في اليومين الماضيين، حارس مقبرة “سيدي منصور” في “المخادمة” محاولة دسّ أعمال سحر وشعوذة من طرف امرأتين. قبل ضبطهما متلبستين بنبش قبور الموتى لدفن “حروز” و”حجابات” تحمل أخطر أنواع السحر المتمثل في “السحر الأسود”.

وحسب المعلومات المستقاة من مصادر محلية، فقد عثر عليهما وهما بصدد ارتكابهما لهذا الجرم المنبوذ اجتماعيا وشرعيا، حيث أجبرهما الحارس على كشف هويتيهما، وتبين أنهما تنحدران من المنطقة ذاتها، ثم انهال عليهما بالضرب المبرح، مما تسبب في إصابة إحداهما بكسور، فيما أصيبت الأخرى بكدمات بالغة على مستوى عينيها، كما كشفتا عن سبب تواجدهما، وأنهما مرسلتين لأداء هذه المهمة مقابل تلقيهما مبالغ مالية، ثم توسلا إليه في نهاية المطاف كي يطلق سراحهما من دون العودة إلى هذه الأعمال، لكن هذا الفعل لقي ردود أفعال قوية بمجرد انتشار خبر الحادثة، طالبت بتحويلهما إلى الجهات الأمنية في سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهما لوضع حد لهذه الممارسات الشيطانية التي انتشرت بكثرة في أوساط التجمعات السكنية.