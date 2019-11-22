حالة طبية ناذرة.. لُعاب كلب يقتل صاحبه

لقِيَ شخص ألمانيا يبلغ من العمر 63 عامًا، حتفه، بسبب لُعاب كلبه الأليف، حسب تقرير صحيفة طبية.

وقال الأطباء إنّ رجل، توفي بعد تعرضه لعدوى من لعاب كلبه، بعد أن كان يتمتع بصحة جيدة تمامًا.

وحسب دراسة في هولندا، تصيب، هذه العدوى النادرة، شخصًا واحدًا من بين كل 1.5 مليون إنسان حول العالم.

وقضى الألماني أكثر من أسبوعين يُكافح المرض في المستشفى، حيث أصيب بأعراض متباينة كالإلتهاب الرئوي والغرغرينا والحمى والطفح الجلدي، حتى فارق الحياة.

وتبين أن الرجل أصيب ببكتيريا خاصة إسمها “كابوسيتوفاغا كانيمورسوس”، وهي تنتقل عادة عن طريق اللدغات، لكن يمكن أن تنتشر كذلك عن طريق لعاب الحيوانات.

وعانى الرجل في البداية أعراضا شبيهة بالإنفلونزا لمدة 3 أيام، فضلًا عن صعوبة في التنفس.

لكن حالته ازدادت سوءًا، حيث انتشر طفح جلدي على وجهه وجسده، ثم تطور الأمر إلى انسداد كليتيه وتلف كبده وتخثر الدم في الأوعية الدموية، مما أدى في نهاية المطاف إلى توقف عضلة القلب.

وتفاجأ الأطباء من التأثير القاتل للعقة الكلب، الذي عادة ما ينقل أنواعًا محدودة من البكتيريا.