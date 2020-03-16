حالتان مشتبه بهما اصابتهما بفيروس كورونا بسيدي بلعباس

سجلت مديرية الصحة والسكان لولاية سيدي بلعباس، حالتان مشتبه فيهما الإصابة بفيروس كورونا “COVID-19” اليوم الإثنين.

الحالة الأولى تتمثل في طالبة جامعية تبلغ عمرها 27 سنة، تم عزلها واستشفائها على مستوى وحدة العزل بالمستشفى الجامعي عبد القادر حساني.

كما تم أخذ عينة من التحاليل لإرسالها إلى معهد باستور بالعاصمة للتأكد من إصابة الحالة من عدمه.

أما الحالة الثانية المشتبه بها، تتمثل في شخص يعمل بشركة setram ترامواي، تم عزله بمصلحة العزل بمستشفى عبد القادر حساني

الشخص وحسب بعض المعلومات ظهر فيه أعراض المرض نقل من شركة سترام إلى مستشفى عبد القادر حساني عن طريق سيارة الاسعاف التابعة للحماية المدنية.