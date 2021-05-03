حالته الصحية تستدعي نقله للخارج.. الممثل القدير صالح أوڨروت صويلح يعاني

كشفت مصادر موثوقة للنهار اونلاين من تدهور الحالة الصحية للممثل القدير صالح أوڨروت الذي يعاني من مرض عضال.

ووفق ذات المصادر فإن الممثل القدير والمعروف فنيا بصويلح يعاني من مرض عضال وهو يتواجد في وضعية حرجة.

كما كشفت ذات المصادر ان الفنان القدير الذي طالما ادخل البسمة والبهجة للعائلات الجزائرية يعاني في صمت من ورم بالرئة.

وأفادت ذات المصادر نقلا عن الاطباء ان حالة صويلح جد مستعصية وتستدعي نقله للعلاج بالخارج في أقرب وقت ممكن.

الحالة الصحية للفنان صويلح تسدعي تدخل السلطات العاليا بالبلاد وعلى رأسهم رئيس الجمهورية للتكفل بحالته نقله للخارج من أجل العلاج.

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا.