حاليلوزيتش: “من يحبون كرة القدم صفقوا على الجزائر في مونديال البرازيل”

لا يزال الناخب الوطني الأسبق “وحيد حاليلوزيتش” يحّن للزمن الجميل الذي قضاه رفقة المنتخب الجزائري خاصة في مونديال البرازيل الذي يبقى محفورا في ذاكرته.

وقال حاليلوزيتش في حوار أجراه مع “راديو ساراييفو“: “بعد نهاية مباراة الجزائر ضد المانيا في المونديال خرجنا تحت تشجيعات البرازيليين”.

وأضاف: “من يحبون كرة القدم، صفقوا للخضر على حساب المنتخب الألماني بل هذا الأخير أطلقت عليه صافرات الإستهجان”.

وتابع: “يوم بعد ذلك ذهبت لأحد المراكز التجاري لشراء بعض الحاجيات، فألتقيت بالجماهير البرازيلية التي بادلتني التحية”.

وأردف: “لم أكن أعرف الرجل الذي بادلني التحية ولم اشاهده من قبل، وهذا هو سر كرة القدم”.

وختم كلامه: “هذه اللحظات ستبقى محفورة في ذاكرتي للأبد”.