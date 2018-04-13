حاليلوزيتش: “هذه أحسن ذكرى في مشواري الرياضي بأسره”

كشف المدرب السابق للخضر، وحيد حاليلوزيتش، أنّ الإستقبال الذي حظي به، بعد عودته من مونديال البرازيل، يبقى أحسن ذكرى له في الجزائر.

وصرح وحيد حاليلوزيتش، لموقع “العربي الجديد”: “شخصيا لن أنسى الإستقبال الأسطوري الذي خصنا به الجمهور الجزائري، بعد عودتنا من المونديال”.

وأضاف: “أعتبر هذا الإستقبال، أجمل لحظات عشتها في مشواري الرياضي بأسره، لأنه تقدير كبير للعمل الذي قمنا به في تلك الفترة”.

وتابع حاليلوزيتش: “أعرف أن معظم الجزائريين يأخذهم الحنين لتلك الأيام الجميلة لكرة القدم الجزائرية، وأعتبر الأمر مثابة نجاح كبير لي كمدرب”.