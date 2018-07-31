حاليلوزيتش الخاسِر الأكبر ويتَجه للعودة لآسيا !

سقطت كل آمال المُدرب البوسني وحيد حاليلوزيتش، في الإشراف على منتخب عربي أو إفريقي وتكرار سيناريو الخضر في مونديال 2014.

رغم أنه كان مطلب العديد من المُنتخبات على رأسها الجزائر، مصر والمغرب، إلا أن مطالبه المالية جعلته يخسر فرصة ذهبية.

ورجحت تقارير إعلامية عودة البوسني للتدريب في القارة الآسيوية من بوابة منتخب كوريا الجنوبية بعد الأولى مع المنتخب الياباني.

يذكر أن “حاليلو” بات أكثر تحفظا في إختيار وجهته المستقبلية بعد الإقالة التعسفية التي تعرض لها مؤخرا في اليابان أيام قبل المونديال الروسي.