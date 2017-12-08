حل الناخب الوطني الأسبق ومدرب المنتخب الياباني لكرة القدم، في المركز الحادي عشر، في الترتيب الخاص بأحسن مدرب في العالم خلال سنة 2017.

وحسب إستفتاء قام به الإتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، حصل البوسني على 11 نقطة بعد تمكن من تأهيل منتخب “الساموراي” لكأس العالم 2018.

الإستفتاء تصدره يواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني، في الوقت الذي إحتل فيه مدرب البرازيل المركز الثاني، ومدرب إسبانيا المركز الثالث.

يشار إلى أن هيرفي رونار إحتل الصف الـ 17 في القائمة بعد أن قاد “أسود الأطلس” لمعانقة العرس العالمي لخامس مرة في تاريخهم.