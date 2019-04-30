“حاليلوزيتش” يتحسر على إقصاء ألمانيا التاريخي !!

أكد مُجددا المدرب الوطني السابق والحالي لفريق “نانت” الفرنسي “وحيد حاليلوزيتش” حبه للجزائر.

وقال “حاليلو” خلال حواره المطول مع قناة “بيين سبورتس”:“كانت هناك بعض المفاوضات من أجل العودة لقيادة المنتخب الجزائري لكن الإتفاق لم يتم”.

“العديد لا يزال يتحدث عن مباراة الجزائر أمام ألمانيا، وقيل أننا كنا نستحق التأهل ، وبالرغم من الهزيمة شعرنا بالفخر والإعتزاز”.

“أنا رجل حساس جدا، ولا أخفي عواطفي، وأعبر عنها بطريقة عادية خاصة بعد ما عشناه من مغامرة مع المنتخب الجزائري”.

“كانت فترات من الفخر والإعتزاز ، وخيبة أمل كذلك لأن المنتخب الجزائري كان قد أبلى بلاءا حسنا وكان بإمكاننا أن نقدم إنجازا رائعا، لذلك كانت لدي بعض الحسرة”.