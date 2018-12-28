حامل مهددة ببتر ذراعها بالكامل بسبب خطأ طبي

احتج العديد من أقارب عائلة إمرأة حامل، بولاية باتنة، بسبب خطأ طبي تعرضت له.

وذلك بعد ما قصدت عيادة لإجراء بعض الفحوصات المتعلقة بالسكري وضغط الدموي.

حيث أنه خلال الفحص، تبين ان الفريق الطبي، كسر إبرة، في عرق ذراع الضحية.

حيث هذا الخطأ الطبي يهدد المرأة الحامل بالشهر الثامن ببتر ذراعها بالكامل.

للإشارة، أجرت المرأة أمس عملية جراحية كشفت أن الوضعية جد معقدة بمستشفى قسنطينة، حيث أعادو خياطة الجرح.

ونظرا لأن الوضعية جد معقدة تم تحويل المرأة الحامل إلى مستشفى مريم بعثورة بباتنة من جديد .

وقالت شقيقة المرأة الحامل ووالدها، أن الأطباء أهملوا قضيتها كثيرا،ولم يتم إعطائها اي أهمية بالرغم من الخطأ الطبي الذي كانت ضحيته.