حامية في لندن وبن خماسة في هولندا وبودربال في باريس وغيرهم

تجرع أنصار إتحاد العاصمة للمرة الثانية هذا الموسم مرارة الإقصاء من منافسة مهمة، بعد توديع الفريق للبطولة العربية للأندية سهرة اليوم.

وكان زملاء حامية على بعد هدف واحد فقط من التأهل للدور المقبل، وهو ما جعل “أولاد البهجة” يعيشون الخيبة مرة أخرى وبملعبهم.

ومن أبرز أسباب إقصاء الفريق العاصمي، هو منح المدرب تيري فروجي لاعبيه أسبوع كامل من أجل الراحة عقب مواجهة وفاق سطيف.

مما جعل اللاعبين يتنقلون إلى خارج الوطن لقضاء العطلة، قبل أن تباشر التشكيلة التحضير للقاء المريخ الحاسم بخمس حصص فقط.