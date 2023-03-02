حبس إمرأتان تمارسان الشعوذة بعد محاولتهما إختطاف تلميذة

يعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة العطاف الرأي العام ان عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالماين. تلقت بلاغا من مجموعة من المواطنين مفاده تعرض تلميذة المحاولة. اختطاف بمنطقة المخفي بلدية الملاين دائرة العطاف وهذا من طرف إمرأتين بواسطة مركبة.

و اوضح البيان ان عناصر ذات الفرقة بعد التحريات الواسعة تمكنت من توقيف المشتبه فيها. واستجوابها تم التوصل إلى مشتبه فيها ثالثة يتعلق الأمر بإمرأة تمارس الشعودة والعرافة تقيم ببقعة المخفي.

وتم تقديم المشتبه فيهن أمام نيابة الجمهورية بمحكمة العطاف وتم متابعتين بجناية محاولة إختطاف طفل عن طريق الاستدراج. واستعمال وسيلة نقل في الطريق العربي والشعودة الأفعال المنصوص. والمعاقب على بالمواد 28 23 و 34 من القانون رقم 15/20 المتعلق بالوقاية من جرام اختطاف الأشخاص والوقاية منيان

واضاف البيان انه بعد إستجواب المشتبه فيهن عند الحضور الأول أصدر قاضي التحقيق أمراً بوضع متهمين رهن الحبس المؤقت فيما تم وضع المتهمة الثالثة تحت نظام الرقابة القضائية.

و اضاف البيان انه تم الإبلاغ عن إرتكاب وقائع مماثلة في كل من الشلف المدية وتبارة، والتحقيقات لا تزال جارية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور