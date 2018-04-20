حبس مسبوق مختص في السرقة بالسوق الأسبوعي بتازمالت

تمكّنت عناصر أمن دائرة تازمالت التابعة لأمن ولاية بجاية، من القبض على مسبوق قضائيا مختص في السّرقة.

على مستوى السوق الأسبوعي بتازمالت ولاية بجاية.

تفاصيل القضية تعود وقائعها إلى تلقي مصالح الأمن عدة شكاوي لضحايا تعرضوا للسرقة باستعمال سلاح أبيض أو العنف من طرف مجهولين .

بالسوق الأسبوعي إستهدفت حافظات نقودهم، حيث أستولى الفاعلين على مبالغ مالية معتبرة، وعليه قامت مصالح الشرطة بوضع خطة محكمة.

مع تكثيف عمليات البحث بجميع أرجاء السوق الأسبوعي، حيث لفت انتباههم لأحد الأشخاص تعرض للسرقة بالعنف من طرف شخص لاذا بالفرار.

ليتم توقيف هذا الأخير وهو في حالة تلبس، ويتعلق الأمر بالمدعو/ بن أ، 57 سنة، المقيم بسيدي عيش، واسترجاع مبلغ مالي.

يعود للضحية يقدر حوالي 4 ملايين سنتيم، ومبلغ آخر بقيمة 3 ملايين سنتيم،كما تم العثور بحوزته على صكوك بريدية خاصة ببعض الضحايا.

وبعد استكمال الإجراءات المعمول بها، أنجز ضد الفاعل ملف جزائي لأجل قضية السرقة بالعنف وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية .

لدى محكمة أقبو المختص إقليميا الذي بدوره أحال الملف للمحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري، أين أصدر في حقه .

عقوبة04 سنوات حبسا نافذا مع الإيداع بالجلسة، إضافة إلى غرامة مالية نافذة تقدر بـ 20 مليون سنتيم مع مصادرة المحجوزات.