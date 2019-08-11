حجاج بيت الله الحرام يبدأون رمي الجمرات في أول أيام التشريق

شرع أكثر من مليوني جاج ببيت الله الحرام اليوم الأحد أول أيام التشريق، فى رمى الجمار الثلاث، مواصلين مناسك الحج.

وكان حجاج بيت الله الحرام قد عادوا أمس إلى منى بعدما أدوا الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفات والمبيت في مزدلفة.

حيث قاموا ليلة أمس بجمع الحجرات في مزدلفة، قبل رميها اليوم في أول أيام التشريق ويأتي رمي الجمرات تذكيرا بعداوة الشيطان الذي اعترض للنبي ابراهيم وابنه في هذه الأماكن.

وأيام التشريق ثلاثة، يقضيها حجاج بيت الله الحرام على صعيد منى ابتداء من اليوم، بعد أن باتوا فيها الليلة الماضية استعدادا لرمي الجمار الثلاث.

ومن أراد التعجيل يبيت فيها يومين فقط لقوله تعالى: “واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون”.