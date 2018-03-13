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حجار: ترقية المركز الجامعي بتيبازة إلى مصاف الجامعات

الوطني
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حجار: ترقية المركز الجامعي بتيبازة إلى مصاف الجامعات
بقلم إيمان ض

أكّد وزير التعليم العالي الطاهر حجّار، أنّ ترقية المركز الجامعي “مرسلي عبد الله” بتيبازة إلى مصاف جامعة يسير في الطريق الصحيح.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي ختاما لزيارة عمل قام بها لولاية تيبازة، أنّ المركز الجامعي بتيبازة يملك كل المقومات، الموضوعية والعلمية و الإدارية والمالية، لترقيته لمصاف جامعة، واصفا إياه بـ”التحفة المعمارية”.

و قال حجار، إنّ الأمر يتعلّق فقط بإجراءات معقّدة و طويلة نوعا ما.
تقتضي تقديم الملف من قبل إدارة المركز أمام الوزارة الوصية قبل عرضها على الوزير الأول للدراسة والمصادقة”.

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