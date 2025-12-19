حجار: “حققنا فوز ثمين ضد المولودية بفضل الآداء الرجولي للاعبينا”
بقلم كريم تيغرمت
ثمّن شريف حجار، مدرب فريق مستقبل الرويسات، الفوز الثمين الذي حققه فريقه أمس الخميس، ضد مولودية الجزائر، مرجعا الفصل في ذلك للاعبيه.
وصرح المدرب حجار، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “فوزنا على مولودية الجزائر جد ثمين، كونه جاء بعد خمسة مبارياة دون فوز”.
كما أضاف: “المباراة لم تكن سهلة، لكن هذا الفوز أدخل الفرحة على الجميع، والفضل يعود للاعبين الذين قدموا مباراة رجولية، وبذلوا مجهودات كبيرة”.
وتابع المدرب شريف حجار: “هذا الفوز يعيد الثقة للاعبين، ويحفزهم لتقديم الأفضل في المباريات المقبلة، من أجل الخروج من منطقة الخطر”.
رابط دائم : https://nhar.tv/AeciE