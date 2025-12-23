حجام: “أساسي أو بديل.. سأقدم كل شيء لتحقيق أهدافنا في الـ”كان””

أكد المدافع الدولي الجزائري، خوان حجام، استعداده لتقديم الإضافة للتشكيلة الوطنية، في نهائيات كأس أمم إفريقيا، سواء شارك أساسيا أو بديلا.

وفي المنطقة المختلطة للاعبي “الخضر” اليوم الثلاثاء، في آخر حصة تدريبية قبل مواجهة السودان. غدا الأربعاء، في افتتاح لقاءات المنتخبان ضمن منافسة الـ”كان”، أبرز حجام، أنه بالطبع يرغب في المشاركة.

وقال اللاعب المتألق في الدوري السويسري، بألوان نادي يونغ بويز: “أحس انني في أفضل حالاتي في بداية هذا الموسم.. أتمنى وضع جاهزيتي في خدمة المجموعة والمنتخب والبلد”.

وواصل حجام، المرشح بقوة لأن يكون في التشكيلة الأساسية التي سيختارها، بيتكوفيتش، في افتتاح مشوار “الخضر” ضمن الـ”كان”: “سأقدم أفضل ما لدي مثلما افعل مع الفريق من اجل تحقيق اهدافنا المسطرة”.

قبل أن يستدرك قائلا: “سواء أساسي أو بديل، ألعب 90 أو 5 دقائق.. سأقدم كل شيء بغض النظر عن الوقت الذي سأشارك فيه، نملك هدفا واحدا وهذا أهم شيء اليوم”.