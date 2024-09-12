حجز أزيد من 4 كغ كيف معالج.. وضع حد لشبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات

تمكن الدرك الوطني ببجاية من وضع حد لشبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات(كيف معالج). ببلدية سيدي عيش ولاية بجاية.

كما تم توقيف شخصين وحجز04 كلغ و700 غرام من المخدرات. ومبلغ مالي يقدر بـ 320 ألف دج من عائدات البيع و6 هواتف نقالة. وجهازين للإرسال والإستقبال وسيارة مستعملة لنقل هذه السموم .

وتعود وقائع القضية إلى معلومات واردة إلى قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية. مفادها وجود شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات. بصدد تمرير شحنة من هذه السموم إلى إقليم بلدية تازمالت. تستعمل في تنقلاتها سيارة نوع كيا بيكانتو تحمل ترقيم ولاية بجاية.

وإستغلالا لهذه المعلومة تم تنشيط عنصر الاستعلام وبعد تحديد هوية ومكان تواجد عناصر الشبكة.

كما تم وضع خطة محكمة، حيث أسفرت العملية على توقيف السيارة السالفة الذكر، والتي كانت مقتادة من طرف شخص يبلغ 34سنة. ويرافقه شخص يبلغ من العمر 42 سنة ينحدران من ولاية بجاية.

وبعد تفتيش المركبة تفتيشا دقيقا تم حجز 50 صفيحة من المخدرات بوزن إجمالي يقدر بـ 04كيلوغرام و700 غرام من المخدرات (كيف معالج). ومبلغ مالي يقدر بـ 320000 دج من عائدات البيع إضافة إلى حجز ستة هواتف نقالة وعقود شرائح هاتف نقال. وحجز جهازين للإرسال والإستقبال وسيارة نوع كيا بيكانتو. ليتم توقيف المشتبه فيهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق.

كما تم إنجاز ملف في القضية مع تقديم المشتبه فيهما أمام السلطات القضائية المختصة، أين تم إيداعهما الحبس.